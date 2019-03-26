26 Марта 2019
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Политика Свердловская область Уральский ФО

"Он обозвал нас агентами Трампа и Обамы": в Североуральске начался сбор подписей за отставку главы города

В Североуральске начался сбор подписей за отставку действующего главы городского округа Василия Матюшенко. После этого их передадут областным властям.
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Как рассказал представитель местной общественной организации "Город - наш общий дом" Владимир Головкин, инициаторы составили обращение на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова. Сбор подписей стартовал в понедельник, 25 марта.

"Нам не нравится обстановка в городе и деятельность главы: он не прислушивается к мнению населения, ведет себя авторитарно. Тех людей, которые выражают свое собственное мнение, увольняет с муниципальной службы. Все происходит в обстановке строгой секретности, которая не способствует демократии. Наше движение занимается экологическими проблемами по поводу Шемурского месторождения и заражения рек, которое произошло по вине УГМК. Когда мы попытались выйти с этим вопросом на администрацию нашего городского округа, нас обозвали "агентами Трампа и Обамы" - буквально глава администрации такое звание нам присвоил. Это связано, скорее всего, с тем, что сам он выходец со "Святогора" (предприятие УГМК, - прим.) и лоббирует интересы этой медной компании", - рассказал Накануне.RU Владимир Головкин.

подписной лист за отставку главы Североуральска Василия Матюшенко(2019)|Фото: vk.com/typical_severouralsk

По его словам, сбор подписей производится неравнодушными горожанами, также в редакции местной газеты открыт пункт, где можно подписаться под обращением к губернатору и полпреду.

"Люди читают, соглашаются, подписываются. Когда сбор подписей будет завершен, мы растиражируем их в трех экземплярах. Один оставим себе, один отправим губернатору, еще один - в полпредство. Требование - отставка главы города", - уточнил общественник.

Он добавил, что сбор подписей будет проходить в течение одной-полутора недель.

"Планируем собрать не меньше 3 тыс. подписей. Получится ли? Конечно, недовольных действиями администрации в городе очень много", - заключил Головкин.

О реакции городских властей на данную инициативу пока неизвестно.

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"Он обозвал нас агентами Трампа и Обамы": в Североуральске начался сбор подписей за отставку главы города

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Теги: Североуральск, глава, отставка, подписи



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