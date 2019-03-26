26 Марта 2019
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"Пол качается, везде трещины". Госэкспертиза признала пригодным для проживания дом в Магнитогорске

Госэкспертиза признала пригодным для проживания дом в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда. Однако люди при этом жалуются на техническое состояние строения, передает корреспондент Накануне.RU.

О результатах экспертизы на встрече с жителями дома, которую проводит врио губернатора Алексей Текслер, сообщил глава Магнитогорска Сергей Бердников.

В ближайшее время комиссия администрации примет решение о будущем дома. "Скорее всего, мы будем принимать решение, что дом пригоден для проживания", - отметил глава.

С 1 апреля жителям пятого, шестого, девятого и десятого подъезда разрешат вернуться в свои квартиры. Охрана будет снята и в дом начнут подаваться энергоресурсы. Как подчеркнул глава, это сделают лишь те жители, которые хотят вернуться в этот дом. От нежелающих проживать в доме с завтрашнего дня в мэрии начнут принимать заявления на покупку жилья.

Также жители смогут продлить аренду квартир еще на три месяца, чтобы вернуться в дом, когда будут завершены все ремонтные работы и благоустройство территории.

дом в Магнитогорске, обрушение(2019)|Фото:Накануне.RU

На встрече с главой региона жители дома высказали очень много претензий о выплатах, о нехватке денег на покупку жилья. По словам жильцов, стоимость квартир в городе выросла на 25-30%. И выплаты, которые получают люди, недостаточно для покупки квартиры, ее ремонта и обустройства. При этом невозможно купить квартиры меньшей площади.

Также люди пожаловались врио губернатора на то, что нынешние квартиры в пострадавшем доме, несмотря на решение экспертизы, непригодны для проживания. По их словам, они находятся в плачевном состоянии: "пол качается, везде трещины".

Текслер принял решение оставить в городе своих заместителей Евгения Редина и Сергея Шаля, чтобы они пообщались с людьми и собрали все жалобы. Он сообщил, что не все ему советовали встречаться с жильцами.

"Я чувствую, не хватает индивидуального подхода. Это вам поручение, надо общаться чаще, пока на все вопросы не будет дан ответ", - обратился глава области к своим заместителям и главе Магнитогорска.

После встречи с жильцами Текслер снова отправился в дом, где после взрыва произошло обрушение подъезда, и зашел в подъезд уже один, без представителей СМИ.

Впоследствии он намерен еще раз приехать в Магнитогорск, чтобы проконтролировать работу с обращениями граждан.

Алексей Текслер, встреча с Магнитогорске(2019)|Фото: Накануне.RU

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"Пол качается, везде трещины". Госэкспертиза признала пригодным для проживания дом в Магнитогорске

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Теги: Магнитогорск, дом, обрушение, Сергей Бердников, госэкспертиза



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