26 Марта 2019
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В администрации Перми прокомментировали отчет Контрольно-счетной палаты

Заместитель главы администрации Перми Вера Титяпкина прокомментировала отчет деятельности контрольно-счетной палаты города за 2018 год, передает корреспондент Накануне.RU.

Замглавы отметила, что цель КСП, деятельность которой направлена на выявление и предупреждение финансовых нарушений, состоит в том, чтобы выявлять те позиции, по которым администрации города необходимо улучшить работу или повысить эффективность расходования средств.

"Все выявленные недостатки и нарушения подлежат рассмотрению и последующему устранению. 70% нарушений были устранены уже к началу 2019 года. По оставшимся замечаниям разработаны дорожные карты устранения нарушений", - заявила Вера Титяпкина.

При этом она отметила, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом сумма выявленных контрольным органом недостатков и замечаний снизилась в три раза, значительно сократился объем замечаний при формировании проекта бюджета. По словам Веры Титяпкиной, это характеризует качество подготовленного документа.

Отметим, что о снижении суммы нарушений также сообщила сегодня глава КСП Мария Батуева на заседании городской думы. Всего по итогам проверки сотрудники КСП возбудили 17 административных дел, по которым было взыскано 121 тыс. руб. штрафов.

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В администрации Перми прокомментировали отчет Контрольно-счетной палаты

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Теги: КСП, Мария Батуева, администрация Перми, нарушение, Вера Титяпкина



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