26 Марта 2019
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Воронежцы вновь жалуются на "дикую фекальную вонь" по всему городу

В Воронеже местные жители продолжают жаловаться на сильный неприятный запах.

В соцсетях горожане сообщают о вони в разных районах, в том числе и в центре города. Отмечается, что запах накрыл город 24 марта, и не исчез до сих пор.

"Раньше было стабильно раз в неделю, сейчас дышать нечем каждый день. Днем еще не так сильно, а после захода солнца всю ночь дикая фекальная вонь", – написал Алексей Смирнов в паблике "Типичный Воронеж".

В мэрии Воронежа заявляют, что в курсе проблемы, источник запаха – Левобережные очистные сооружения. Исследования показали, что на них поступают сточные воды с крайней степенью загрязнения.

При этом в администрации не могу сказать, когда будет решена проблема с неприятным запахом, передает РИА Воронеж.

Напомним, что в августе прошлого года в Советском районе столицы Черноземья шла ликвидация тления иловых отложений в районе правобережных очистных сооружений. Ситуация была осложнена глубоким залеганием очагов тления, в связи с чем потребовалось большое количество огнетушащих веществ.

Расстояние до ближайших строений составляло 500 м, расстояние до жилых домов – 1 км (по юго-восточному направлению). Угроза распространения на жилые и нежилые постройки была предотвращена. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не была превышена, угрозы для населения не было, заверяли тогда в администрации Воронежа.

Осенью мэр Воронежа Вадим Кстенин отмечал, что проблема запаха иловых карт очень сильно волновала жителей микрорайона Тенистый. Он выразил уверенность, что горожане больше никогда не столкнутся с таким явлением, потому что цех обезвоживания осадка находится в стадии пусконаладочных работ, и в декабре этого года заработает на полную мощность.

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Воронежцы вновь жалуются на "дикую фекальную вонь" по всему городу

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Теги: воронеж, вонь, левый берег



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