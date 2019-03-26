Администрация Перми отчиталась перед депутатами о борьбе с гололедом

26 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО Пермский край

Администрация Перми отчиталась перед депутатами о борьбе с гололедом

Депутаты Пермской городской думы на сегодняшнем заседании заслушали доклад замглавы администрации Перми Анатолия Дашкевича об организации деятельности по ликвидации гололедных явлений с 5 по 10 марта 2019 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в начале марта из-за резкого перепада температуры, улицы города покрылись льдом. Вовремя избавиться от него коммунальные службы не успевали. Из-за скользких дорог количество обращений в травмпункты резко возросло. По данным "cкорой помощи" Перми, за неделю более 150 человек получили травмы типичные для падений: это ушибы, переломы, подозрения на черепно-мозговые травмы. Также были зафиксированы случаи переломов шейки бедра у пожилых людей. В числе пострадавших оказалась и замминистра строительства.

Всего по итогу травмы получили свыше 220 человек, сообщил Анатолий Дашкевич. Однако режим ЧС из-за увеличения количества пострадавших в городе введен не был.

"В приказе МЧС России отсутствуют критерии информации о ЧС связанных с гололедом. Поэтому основания для режима ЧС отсутствовали. Таким образом, деятельность администрации Перми осуществлялась на основании действующих нормативных актов", - пояснил начальник департамента дорог и транспорта.

Также глава департамента сообщил, что худшими управляющими компаниями в борьбе с гололедом стали: УК "Центр", УК "Владимирский", УК "Мой дом", УК"ЖКО", УК "Виктория сервис", УК "Свой дом", УК "Молотов", УК "Заречная управляющая компания", УК "Некст", УК "Ледовский дом".

Для борьбы с гололедом в марте было увеличено количество рабочих до 410 человек. Для обработки улиц использовано 2825 тонн противогололедных материалов. По информации городских властей, из-за ненадлежащего содержания 331 тротуара дела об административных правонарушениях возбуждены в отношении подрядных организаций "Бор", "Старт","УСК "Уралстройподряд", "Дортехинжиниринг", "ДСТ-Пермь", "Строительное управление – 157". Всего возбуждено 75 дел. Главы районов получили дисциплинарные взыскания.

В конце доклада Анатолий Дашкевич сообщил, что в следующем году будут использовать новые противогололедные материалы — контракты будут разыграны летом 2019 года. Кроме того в целях недопущения повторов случаев массового гололеда будет разработан план по увеличению ручных работ и мобилизации малогабаритной дорожной техники; запасы реагентов у УК и ТСЖ будут проверять перед началом зимнего периода.

Также на заседании городской думы выступил глава блока ЖКХ администрации Перми Игорь Субботин. Он сообщил, что власти города рассмотрят опыт других городов для улучшения работы с УК.

После отчета депутаты получили возможность высказаться: обсуждение отчета заняло много времени. Депутат Геннадий Сторожев во время выступления поднял вопрос об ответственности жителей города за уборку своих придомовых территорий. По мнению парламентария, в случае, если администрация не справляется, надо организовать самостоятельную работу граждан в своих домах. Депутат Владимир Молоковских призвал коллег "не прикрываться погодой", а решать проблему с помощью более тщательного контроля подрядчиков. Похожее мнение высказал также депутат Илья Лисняк он отметил, что в одних районах подрядчиков удалось заставить работать, а в других нет.

Сразу после доклада депутаты городской думы рассмотрели вопрос об увеличении финансирования уборки улиц от снега. По итогам рассмотрения было принято решение увеличить финансирование на 9,7 млн руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Администрация Перми отчиталась перед депутатами о борьбе с гололедом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: гололед, скользкие дороги, травмы, падения, городская дума



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.03.2019 16:25 Мск Глава Перми объявил замечания главам районных администраций из-за плохой уборки снега
Ранее 21.03.2019 14:06 Мск Финансирование уборки пермских улиц от снега будет увеличено
Ранее 18.03.2019 15:59 Мск Власти Перми учли ситуацию с гололедом и разработали новые требования по содержанию города
Ранее 13.03.2019 12:30 Мск Дума Перми просит мэрию отчитаться о борьбе с гололедом
Ранее 12.03.2019 14:13 Мск В Перми для борьбы с гололедом привлекут около 400 студентов стройотрядов
Ранее 12.03.2019 09:25 Мск "Замминистра поскользнулась!" Глава Перми получил прокурорское представление за плохую очистку города ото льда
Ранее 11.03.2019 16:15 Мск Заместитель министра строительства Пермского края поскользнулась и получила травму
Ранее 11.03.2019 10:59 Мск В Перми за неделю от гололеда пострадали больше 150 человек

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 2639

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети