Администрация Перми отчиталась перед депутатами о борьбе с гололедом

Депутаты Пермской городской думы на сегодняшнем заседании заслушали доклад замглавы администрации Перми Анатолия Дашкевича об организации деятельности по ликвидации гололедных явлений с 5 по 10 марта 2019 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в начале марта из-за резкого перепада температуры, улицы города покрылись льдом. Вовремя избавиться от него коммунальные службы не успевали. Из-за скользких дорог количество обращений в травмпункты резко возросло. По данным "cкорой помощи" Перми, за неделю более 150 человек получили травмы типичные для падений: это ушибы, переломы, подозрения на черепно-мозговые травмы. Также были зафиксированы случаи переломов шейки бедра у пожилых людей. В числе пострадавших оказалась и замминистра строительства.

Всего по итогу травмы получили свыше 220 человек, сообщил Анатолий Дашкевич. Однако режим ЧС из-за увеличения количества пострадавших в городе введен не был.

"В приказе МЧС России отсутствуют критерии информации о ЧС связанных с гололедом. Поэтому основания для режима ЧС отсутствовали. Таким образом, деятельность администрации Перми осуществлялась на основании действующих нормативных актов", - пояснил начальник департамента дорог и транспорта.

Также глава департамента сообщил, что худшими управляющими компаниями в борьбе с гололедом стали: УК "Центр", УК "Владимирский", УК "Мой дом", УК"ЖКО", УК "Виктория сервис", УК "Свой дом", УК "Молотов", УК "Заречная управляющая компания", УК "Некст", УК "Ледовский дом".

Для борьбы с гололедом в марте было увеличено количество рабочих до 410 человек. Для обработки улиц использовано 2825 тонн противогололедных материалов. По информации городских властей, из-за ненадлежащего содержания 331 тротуара дела об административных правонарушениях возбуждены в отношении подрядных организаций "Бор", "Старт","УСК "Уралстройподряд", "Дортехинжиниринг", "ДСТ-Пермь", "Строительное управление – 157". Всего возбуждено 75 дел. Главы районов получили дисциплинарные взыскания.

В конце доклада Анатолий Дашкевич сообщил, что в следующем году будут использовать новые противогололедные материалы — контракты будут разыграны летом 2019 года. Кроме того в целях недопущения повторов случаев массового гололеда будет разработан план по увеличению ручных работ и мобилизации малогабаритной дорожной техники; запасы реагентов у УК и ТСЖ будут проверять перед началом зимнего периода.

Также на заседании городской думы выступил глава блока ЖКХ администрации Перми Игорь Субботин. Он сообщил, что власти города рассмотрят опыт других городов для улучшения работы с УК.

После отчета депутаты получили возможность высказаться: обсуждение отчета заняло много времени. Депутат Геннадий Сторожев во время выступления поднял вопрос об ответственности жителей города за уборку своих придомовых территорий. По мнению парламентария, в случае, если администрация не справляется, надо организовать самостоятельную работу граждан в своих домах. Депутат Владимир Молоковских призвал коллег "не прикрываться погодой", а решать проблему с помощью более тщательного контроля подрядчиков. Похожее мнение высказал также депутат Илья Лисняк он отметил, что в одних районах подрядчиков удалось заставить работать, а в других нет.

Сразу после доклада депутаты городской думы рассмотрели вопрос об увеличении финансирования уборки улиц от снега. По итогам рассмотрения было принято решение увеличить финансирование на 9,7 млн руб.