26 Марта 2019
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"Скорее, декларативный документ". Эксперты оценили законопроект США против поставок российских энергоресурсов в ЕС

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу. Авторы инициативы полагают, что Россия давит на ЕС, используя в качестве инструмента влияния природный газ. Эксперты полагают, что принятый документ носит, скорее, декларативный характер и связан с желанием США продвинуть в Европу свои энергоресурсы. Подробности - в материале Накануне.RU.

Документом предусмотрено, что США должны повлиять на сокращение зависимости стран европейского региона от российских энергоресурсов.

Принятый законопроект создает базу для того, чтобы на основе этого документ вводить санкции против России в дальнейшем, но пока не привносит новые ограничения против российских проектов, так считает ведущий аналитик Фонд национальной энергетической безопасности ФНЭБ Игорь Юшков. По его словам, документ, скорее, декларативный.

"Довольно расплывчато в законопроекте указаны сами меры, которыми США собираются противодействовать некоему российскому влиянию в Европе и увеличивать собственное влияние, протаскивая свои энергоресурсы на европейский рынок. Основная суть этого документа - проталкивание идеи в среде ЕС покупать "союзнические" американские энергоресурсы, и не приобретать российские", - прокомментировал он Накануне.RU.

США указали, что "будут поощрять и стимулировать страны ЕС за то, что они диверсифицируют источники поставки энергоресурсов, будут развивать инфраструктуру и способствовать выходу американских компаний на их рынок". При этом речь здесь идет исключительно о газе. "Противодействовать собираются именно российским газопроводам, а продвигать планируют свой американский СПГ. О других энергоресурсах речь в основном не идет", - пояснил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что американские власти рассматривают дополнительные санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Как сообщил министр энергетики США Рик Перри, вопрос находятся в стадии рассмотрения.

Юшков убежден, что если США введут какие-то реальные ограничения против, например, "Северного потока-2", это вызовет ярое противодействие со стороны самих европейцев, которые уже заявляют, что "это подрывает их энергетическую безопасность".

В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Новиков отмечает, что США будут в этом вопросе продолжать давить на своих европейских коллег. "Но здесь есть интересы у германского бизнеса, и их будут учитывать немецкие политики. Поэтому с "Северным потоком" у нас очень неплохие перспективы", - считает он.

В целом парламентарий уверен, что американская сторона продолжит свою санкционную политику в отношении России. "Они понимают, что основной источник пополнения российского бюджета - это энергоресурсы. Соответственно, значительная часть санкций, вводимых поэтапно, касается этой сферы", - указал он. Новиков при этом подчеркнул, что эти проблемы наша страна может преодолеть, как раз диверсифицируя источники пополнения казны.

"Мы должны решать не только проблемы ресурсодобывающей отрасли, но и те, которые являются для нас важнейшими с середины 1990-х годов, когда мы потеряли значительную часть машиностроения, высокотехнологичного производства. Этим серьезно придется заниматься, если мы хотим на перспективу бороться с санкциями любого рода", - заявил депутат.

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"Скорее, декларативный документ". Эксперты оценили законопроект США против поставок российских энергоресурсов в ЕС

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Теги: США, энергоресурсы, законопроект, санкции, Россия, газ



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Ранее 26.03.2019 08:09 Мск В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

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