Сербия будет закупать краснодарский чай

Краснодарский чай пойдет на экспорт в Сербию.

Представители этой страны уже ознакомились с работой Мацестинской чайной фабрики и других предприятий Сочи, а депутаты городского собрания в ходе ответного визита обсудили перспективы экспорта чая. Сербы сообщили, что заинтересованы в поставках, проект поддержал и "Российский экспортный центр".

В данный момент руководство Мацестинской фабрики планирует начать переговоры с торговыми сетями, которые выразили заинтересованность в их продукте.

Стоит отметить, что Краснодарский край остается единственным регионом России, в котором чайный лист выращивают в промышленных масштабах. В прошлом году на плантациях Сочи собрали 508 тонн чайного листа, пишет Infox.ru.

Напомним, недавно в Роскачестве назвали самые полезные продукты, которые производятся в стране.