"Забастовка" ни при чем? Губернатор Новгородской области распорядился увеличить зарплаты врачам

Зарплаты врачей, медсестер и санитаров Новгородской области вырастут. Законопроект о выделении дополнительных 446,7 млн руб. на эти цели внес в областную думу глава региона Андрей Никитин. Профсоюз "Альянс врачей" полагает, что это решение – результат "итальянской забастовки", начавшейся на прошлой неделе. В администрации губернатора эти сведения опровергли, как и сам факт проведения забастовки в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.

21 марта губернатор Новгородской области Андрей Никитин внес в областную думу законопроект об изменении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг.

На фоне незначительных корректировок выделяется строка об изменении размера средств нормированного страхового запаса с 1 млрд руб. до 1,476 млрд руб. Дополнительные 446,7 млн руб. пойдут на зарплаты врачам, медсестрам и санитарам, говорится в пояснительной записке.

"Нормированный страховой запас (НСЗ) дополнен новым направлением расходования средств для софинансирования медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Средства на указанные цели формируются в составе средств НСЗ, образуемых за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, и составят в 2019 г. – 44,138 млн руб., в 2020 г. – 124,5 млн руб., в 2021 г. – 180,9 млн руб.", – сказано в документе.

Профсоюзная организация "Альянс врачей" считает это результатом "итальянской забастовки" врачей, стартовавшей в регионе 18 марта.

"Смотрите, как красиво и легко цифра "1030000,0" превращается в "1476711,4". Это пойдет на на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Это еще одна важная победа!" – говорится в посте на странице организации ВКонтакте.

В администрации губернатора Новгородской области опровергли связь законопроекта с забастовкой, как и сам факт проведения последней.

"Никакой "итальянской забастовки" в области не было, все медицинские учреждения работали в штатном режиме. Что там придумывает себе "Альянс врачей" – оставим им возможность пофантазировать. Идет плановая работа по совершенствованию медицинской деятельности региона. На этот год запланированы ремонты больниц, оснащение техникой, пополнение штатов, в том числе решают вопросы зарплаты", – сообщил Накануне.RU заместитель начальника управления информационной политики администрации губернатора Новгородской области Иван Сизов.

В свою очередь в "Альянсе" сообщили о еще одном "итоге забастовок". По словам активистов, протесты в Окуловской и Мошенской центральных районных больницах принесли свои плоды: в первой главврач пообещал исправить ситуацию за месяц, во второй – выполнили требования врачей.

"Сегодня и в Мошенской ЦРБ итальянская забастовка была приостановлена: медикам наконец оформили трудовые договоры и должностные инструкции, тем самым выполнив наши требования", – заявили общественники.

Напомним, акции протеста проходят в Новгородской области с начала года: в январе жители поселка Шимск перекрыли автотрассу из-за решения властей о закрытии отделений больницы, в феврале митинги прошли в селе Мошенском и рабочих поселках Парфино и Шимске, в марте протестовали жители Окуловки. Медработники жаловались на закрытия отделений ЦРБ, круглосуточных стационаров и сокращения медперсонала.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин (он считается одним из так называемых "молодых технократов", ставку на которых сделали в Кремле при назначении Сергея Кириенко куратором внутренней политики) называл ситуацию в региональном здравоохранении "нормальной реорганизацией медицины". В управлении информационной политики администрации губернатора Новгородской области обещали, что ни одна больница не будет закрыта, они продолжат оказывать все необходимые жителям услуги, несмотря на прекращение работы круглосуточных стационаров и присоединение одних больниц к другим.

Министерство здравоохранения игнорирует якобы начавшуюся в регионе "итальянскую забастовку". 21 марта во время интервью с заместителем министра здравоохранения Новгородской области Юрием Булатовым ни разу не прозвучали слова ни о протестах врачей, ни о готовящемся увеличении заработных плат.