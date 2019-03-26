Канделаки не поверила в уход МакГрегора из ММА: "Он является слишком ликвидным активом"

26 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт В России За рубежом

Канделаки не поверила в уход МакГрегора из ММА: "Он является слишком ликвидным активом"

Продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки высказалась по поводу ухода из спорта известного бойца ММА Конора МакГрегора.
Читайте также:

Напомним, сегодня бывший чемпион UFC в двух весовых категориях объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. Несколько лет назад Конор также объявлял об уходе из спорта, однако затем вернулся и провел еще несколько боев.

По мнению Канделаки, ирландец уже давно "ушел в коммерцию", осознав, что эпатаж приносит больше денег, чем сами поединки. Она считает, что его заявление - всего лишь "попытка поднять ставки".

Как пишет Канделаки в своем Telegram-канале, Конор умеет продать свой бой, он продает билеты и просмотры.

Конор МакГрегор(2018)|Фото: zakon.kz

"На сегодняшний день он является слишком ликвидным активом, чтобы промоутеры позволили ему уйти на покой", - считает продюсер "Матча".

В итоге Тина Канделаки заключила, что МакГрегор еще порадует публику выступлениями, но вопрос в цене, пишет Infox.ru.

Напомним, в ноябре прошлого года бойца лишили водительских прав и оштрафовали за быструю езду. А недавно Конор угодил в очередной скандал, разбив телефон фаната.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Канделаки не поверила в уход МакГрегора из ММА: "Он является слишком ликвидным активом"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Канделаки, МакГрегор, ММА, Матч ТВ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.03.2019 09:38 Мск МакГрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры в ММА

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 2633

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети