Канделаки не поверила в уход МакГрегора из ММА: "Он является слишком ликвидным активом"

Продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки высказалась по поводу ухода из спорта известного бойца ММА Конора МакГрегора.

Напомним, сегодня бывший чемпион UFC в двух весовых категориях объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. Несколько лет назад Конор также объявлял об уходе из спорта, однако затем вернулся и провел еще несколько боев.

По мнению Канделаки, ирландец уже давно "ушел в коммерцию", осознав, что эпатаж приносит больше денег, чем сами поединки. Она считает, что его заявление - всего лишь "попытка поднять ставки".

Как пишет Канделаки в своем Telegram-канале, Конор умеет продать свой бой, он продает билеты и просмотры.

"На сегодняшний день он является слишком ликвидным активом, чтобы промоутеры позволили ему уйти на покой", - считает продюсер "Матча".

В итоге Тина Канделаки заключила, что МакГрегор еще порадует публику выступлениями, но вопрос в цене, пишет Infox.ru.

Напомним, в ноябре прошлого года бойца лишили водительских прав и оштрафовали за быструю езду. А недавно Конор угодил в очередной скандал, разбив телефон фаната.