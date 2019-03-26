Текслер поручил ускорить благоустройство территории возле разрушенного взрывом дома в Магнитогорске

26 марта врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер работает в Магнитогорске - первым делом глава области отправился на место, где 31 декабря в результате взрыва произошло обрушение дома, передает корреспондент Накануне.RU.

В сопровождении главы Магнитогорска Сергея Бердникова глава региона осмотрел ход монтажных работ. Также ему представили концепцию благоустройства территории.

Работы планируется завершить к дню города, однако Алексей Текслер поручил ускорить ход их выполнения.

Алексей Текслер также возложил цветы к импровизированному мемориалу, куда местные жители приносят игрушки, иконы и цветы в память о погибших в результате обрушения дома.

Сейчас глава области отправился в школу, где в январе после взрыва газа в доме развернулся оперативный штаб. Здесь Текслер проведет встречу с жителями пострадавшего дома.