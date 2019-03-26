Песков: Сиюминутного решения по "китовой тюрьме" быть не может

Программа адаптации находящихся в "китовой тюрьме" в Приморье животных готовится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее "китовую тюрьму" посетили группа ученых и экспертов. По словам Пескова, они пришли к выводу о том, что просто выпустить на свободу - это значит большую часть животных обречь на гибель.

Он отметил, что сиюминутного решения быть не может. Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации, работу курирует вице-премьер Алексей Гордеев, передает РИА Новости.

Ранее Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.

Напомним, эксперты рабочей группы при Минприроды взяли анализы крови у косаток из бухты Средняя. На каждое животное составят подробную анкету, где будет описано его физическое состояние, индивидуальные особенности, составлен рацион питания. Анкеты передадут на консилиум ученых для принятия решений о судьбе каждой особи.