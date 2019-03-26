Счётная палата Свердловской области выявила нарушений на 818 миллионов рублей

Депутаты регионального парламента одобрили отчёт руководителя Счётной палаты (СП) Свердловской области Елены Новоторженцевой за 2018 год, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам докладчика, за отчётный период проведено 18 контрольных и 16 экспертно-аналитических мероприятий в отношении 684 объектов. Объем бюджетных средств, охваченный проверками, составил 54,4 млрд рублей. Выявлено 556 нарушений на общую сумму свыше 818 млн руб., что в 3,8 раза больше аналогичного показателя 2017 года.

В ходе мероприятий Счетной палаты объектами контроля устранено 23% нарушений на сумму 186,4 млн руб., в том числе в областной бюджет возвращено 33,5 млн руб.

У парламентариев к Новоторженцевой не возникло ни одного вопроса.

"Депутаты с вами настолько тесно работают, что вопросов нет", - констатировала председатель заксобрания Людмила Бабушкина.

А председатель комитета по бюджету Владимир Терешков, рекомендовавший отчёт СП к одобрению, на просьбу коллег поставить оценку работе контрольного органа за прошлый год по пятибалльной шкале, не задумываясь, назвал "пять плюс".