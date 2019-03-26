26 Марта 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

На Среднем Урале бродячий пес напал на нескольких детей: одному пришлось наложить швы

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело о халатности после нападения собаки на людей.
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Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, инцидент произошел в Ревде во дворе дома по улице Российской. По предварительным данным, пес набросился на нескольких детей: в результате одному из них были причинены укусы рук и ног. Пострадавшему пришлось накладывать швы.

Расследуется дело по статье 293 УК РФ (халатность). Как отметили в ведомстве, дело возбуждено потому, что в ситуации усматриваются признаки неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей чиновниками, отвечающими за отлов бродячих животных.

Сейчас выясняются все обстоятельства, устанавливаются конкретные должностные лица, в компетенцию которых входит отлов бродячих собак. Для определения степени тяжести вреда здоровью ребенка проводится экспертиза.

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На Среднем Урале бродячий пес напал на нескольких детей: одному пришлось наложить швы

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Теги: собака, нападение, дети, Средний Урал



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