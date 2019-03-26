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Происшествия Центральный ФО В России Москва

В Москве мужчина умер во время встречи с любовницей, перебрав виагры

В Москве следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины на северо-западе города. Он мог скончаться после встречи с любовницей.
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Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, вечером 24 марта в квартире жилого дома было обнаружено тело мужчины 1959 года рождения. По предварительным данным, видимых следов на его теле, свидетельствующих о криминальном характере смерти, обнаружено не было.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным СМИ, мужчина скончался от передозировки виагры во время встречи с любовницей: доза оказалась слишком большой и у него не выдержало сердце. Женщина вызвала врачей "скорой", но полицейских вызывать отказалась, испугавшись, что о ее похождениях узнает муж.

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В Москве мужчина умер во время встречи с любовницей, перебрав виагры

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Теги: Москва, любовница, виагра, смерть, СКР



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