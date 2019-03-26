26 Марта 2019
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Экономика В России

Исполнение законопроекта о "суверенном рунете" подорожало на 10 млрд рублей

На реализацию законопроекта о суверенном рунете выделят на 10 миллиардов больше, чем планировалось изначально, передает РБК.

Ранее на исполнение закона предполагалось выделить 20 млрд рублей. Но в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика" включено около 30 млрд рублей на исполнение законопроекта о "суверенном рунете".

Паспорт проекта опубликован на сайте АНО "Цифровая экономика". Два источника РБК подтвердили, что включение этих средств в проект было утверждено правительством.

В декабре в Госдуму был внесен законопроект, который обеспечивает работу Рунета в том случае, если сегмент будет отключен от общемировой сети. В феврале этого года он был принят в первом чтении.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров, комментируя проект, пояснил, что он нужен для того, чтобы страна "была готова к различным ситуациям". При этом он успокоил, что на сегодня нет перспективы отключения России от глобальной сети.

Напомним, после принятого в первом чтении законопроекта об "автономном Рунете" на улицы городов вышли недовольные пользователи – пока только в Хабаровске, Воронеже и Москве. В столице численность превысила 5 тыс. человек – полиция насчитала 6,5 тыс., другие организации называли максимальную цифру в 15 тыс.

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Исполнение законопроекта о "суверенном рунете" подорожало на 10 млрд рублей

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Теги: суверенный рунет, законопроект



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