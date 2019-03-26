Депутат - о назначениях в команде губернатора: В Свердловской области закончилась "скамейка запасных"

Назначение заместителем губернатора Свердловской области выходца из Тюмени Олега Чемезова депутат регионального парламента Вячеслав Вегнер связывает с дефицитом на Среднем Урале хороших кадров в сфере государственного управления. Об этом парламентарий заявил Накануне.RU.

"Кадровая политика всецело в руках губернатора, и назначение конкретной персоны [Чемезова] говорит только о том, что скамейка запасных пуста. От слова - совсем! - считает парламентарий. - К сожалению, это проблема всей страны, воспитанием и ростом кадров не занимались десятилетиями. Основой назначений зачастую были клановые интересы, вассальность, "покупка" портфелей. В последнее время Администрация президента озадачилась этим вопросом и хоть и в усеченном виде, но занялась кадровой политикой и воспитанием кадров. Пусть пока и через шоу ["Лидеры России"], где участники угадывают ответы на некие вопросы, зачастую не имея практического управленческого опыта и будучи далёкими от реального знания тех или иных проблем".

Озвучил Вегнер и второй предполагаемый вариант назначения. По его версии, оставшимся местным кадрам губернатор не доверяет в силу приближенности тех или иных кандидатур к политическим и олигархическим кругам.

Что касается вероятного пересечения полномочий Чемезова с функционалом других заместителей главы региона - Сергея Бидонько и Алексея Орлова, - то депутат не видит здесь проблем, если только чиновники будут заниматься реальной работой по своим направлениям, а не пытаться соперничать за "доступ к телу" губернатора.