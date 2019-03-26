США выделят миллиард долларов на укрепление 90 км границы

Проект по строительству стены на границе США и Мексики получит финансирование. И.о. министра обороны Соединённых Штатов Патрик Шанахан распорядился отправить на эти нужды 1 млрд долларов. Стоит отметить, что в миллиард обойдётся укрепление всего 91 км границы в районе городов Юма в штате Аризона и Эль-Пасо в Техасе.

Как передаёт ТАСС, республиканцы добивались выделения на эти нужды 5,7 млрд долларов из бюджета. Разногласия по вопросу о строительстве стены привели к остановке работы федерального правительства на 35 дней. BBC сообщает, что и на этот раз сенаторы-демократы остались недовольны тем, что транш на укрепление границы был направлен без согласования с профильными комитетами Конгресса.

Вчера в направлении американской границы из Южной Мексики вышел очередной караван мигрантов в составе 1500 человек. Президент США Дональд Трамп ранее называл подобные караваны "вторжением". Он по-прежнему считает ситуацию на южной границе "кризисом" и настаивает на строительстве физического барьера, способного преградить путь преступникам.