На Южном Урале районный чиновник обвиняется в получении взятки

В Катав-Ивановске замначальника управления администрации обвиняют в получении взятки.

Следствие считает, что в октябре прошлого года чиновник получил от одной из фирм 12 тыс. руб. за подписание акта работ по ремонту водопроводных сетей по муниципальному контракту.

Преступление было выявлено сотрудниками полиции, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас по уголовному делу проводятся мероприятия, устанавливаются другие возможные эпизоды получения взяток чиновником.