В Ноябрьске напавший на полицейского пациент тубдиспансера получил три года

В Ноябрьске ранее семикратно судимого мужчину наказали за нападение на полицейского в тубдиспансере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления СКР.

Напомним, 8 декабря 2018 г. в микрорайоне Вынгапуровский в туберкулезном отделении центральной городской больницы Ноябрьска два пациента стационара решили выпить. Сотрудники больницы обратились в полицию. Участковый потребовал от мужчин прекратить праздник. В ответ 35-летний подозреваемый несколько раз ударил силовика кулаком, а второй набросился на стража порядка. Полицейский начал стрелять в нападавших, один из них погиб. В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый ранее семь раз судим, в том числе и за преступления против личности. Проверка показала, что полицейский действовал в рамках необходимой самообороны.

Напавший на силовика мужчина получил три года колонии общего режима.