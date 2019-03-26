26 Марта 2019
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

В Ноябрьске напавший на полицейского пациент тубдиспансера получил три года

В Ноябрьске ранее семикратно судимого мужчину наказали за нападение на полицейского в тубдиспансере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления СКР.

Напомним, 8 декабря 2018 г. в микрорайоне Вынгапуровский в туберкулезном отделении центральной городской больницы Ноябрьска два пациента стационара решили выпить. Сотрудники больницы обратились в полицию. Участковый потребовал от мужчин прекратить праздник. В ответ 35-летний подозреваемый несколько раз ударил силовика кулаком, а второй набросился на стража порядка. Полицейский начал стрелять в нападавших, один из них погиб. В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый ранее семь раз судим, в том числе и за преступления против личности. Проверка показала, что полицейский действовал в рамках необходимой самообороны.

Напавший на силовика мужчина получил три года колонии общего режима.

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В Ноябрьске напавший на полицейского пациент тубдиспансера получил три года

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Теги: больница, пистолет, Ноябрьск, застрелил, полицейский



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