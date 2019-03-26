"Я знаю свое тело": Роналду сам назвал сроки восстановления от травмы бедра

Форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сам назвал сроки восстановления от травмы бедра. Игрок получил ее в матче второго тура квалификации Евро-2020 против Сербии, передает корреспондент Накануне.RU.

Нападающий получил повреждение на 29-й минуте и был заменен уже в первом тайме. Матч завершился вничью 1:1. Уже после него португалец заявил, что он не беспокоится из-за этой травмы.

"Я знаю свое тело. Думаю, восстановление займет не больше двух недель", - заявил Роналду в интервью Football Italia.

Напомним, на минувшей неделе Криштиану был наказан за неприличный жест после матча Лиги чемпионов с испанским "Атлетико". Дисциплинарный комитет УЕФА решил не отстранять футболиста, он оштрафован на 20 тысяч евро.