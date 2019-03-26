Природоохранная прокуратура: снижения загрязнения атмосферы Перми в ближайшее время не предвидится

Депутаты Пермской городской думы в рамках часа депутата заслушали доклад об охране окружающей среды в 2018 г. от пермского межрайонного природоохранного прокурора Людмилы Моисеевских, передает корреспондент Накануне.RU.

Представитель надзорного ведомства отметила, что последние четыре года уровень загрязнения контролирующими органами отмечается, как "низкий", но на самом деле это вызвано ослаблением нормативов по формальдегиду - по решению Роспотребнадзора.

"Объективных предпосылок для улучшения качества атмосферы нет", - заявила Людмила Моисеевских.

Также она отметила, что предприятия города совершают нерегламентные выбросы в ночное время или утром, когда отбор проб не осуществляется. Поэтому доля превышений выбросов невысока. По словам прокурора, проведенные проверки показали, что хозяйствующие субъекты нарушают "Закон об охране атмосферного воздуха", поскольку не учитывают все источники выбросов. По словам Людмилы Моисеевских, происходит занижение категории опасности предприятий, из-за чего уменьшается и количество проверок со стороны контролирующих органов. Решить проблему загрязнения воздуха может модернизация предприятий, внедрение наилучших технологий.

Существенную роль в загрязнении воздуха, по словам прокурора, играет транспорт.

"Доля выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта на сегодняшний день составляет 76%. Снижение негативного воздействия напрямую зависит от местного самоуправления. Одним из механизмов снижения воздействия является внедрение на общественных маршрутах экологичных видов транспорта. Однако последние действия администрации по ликвидации городских троллейбусов и закупки за счет городского бюджета 65 автобусов с дизельными двигателями и только 20 автобусов на газомоторном топливе, указывают на то, что снижения загрязнения атмосферы в ближайшее время мы не увидим", - заявила Людмила Моисеевских.

Информацию представителей администрации попросила прокомментировать депутат гордумы Вероника Куликова. Она обратилась к главе города Дмитрию Самойлову с вопросом почему он единолично принимает решения о ликвидации целого вида транспорта, не согласовывая это решение с депутатским корпусом.

"Хочу отметить, что концепция развития городского транспорта утверждена решением Пермской городской думы. Никаких решений по ее измению мы не принимали, не вносились изменения и в генплан города, которым предусмотрено обширное троллейбусное движение. Прошу пояснить ситуацию с игнорированием мнения депутатского корпуса", - заявила парламентарий.

В свою очередь Дмитрий Самойлов предложил не входить в обсуждение значения влияния на качество атмосферного воздуха 68 троллейбусов в Перми, работающих на маршрутах и их относительного не загрязнения. Мэр подчеркнул, что в сравнении с 400 тыс. автомобилей, которые зарегистрированы в городе, воздействие автобусов на окружающую среду, скорее всего незначительное.

"Чем исчисляется: тысячными или миллионными долями процента мне сложно судить. Это в большей степени расчеты. А что касается маршрутной сети и концепции развития общественного транспорта, в нашем городе вы прекрасно знаете что та маршрутная сеть, которая сегодня разрабатывается в ней приоритет общественному транспорту. А в общественном транспорте - приоритет электрическому транспорту, В первую очередь - трамваю. Все наши действия связанные с развитием, капитальным ремонтом трамвайных путей, приобретением нового подвижного состава. Позволит вывести трамвай на уровень перевозок до 20%, при сегодняшнем уровне 10%. Троллейбус перевез 4% в общем пассажиропотоке", - сообщил глава города.

Он также отметил, что площадка по обсуждению транспортной модели работает и принять участие в обсуждении может любой желающий.

Напомним, закупка автобусов проходит в рамках перехода на новую транспортную модель. Согласно этой модели, срок эксплуатации автобусов в Перми не должен превышать 10 лет, трамваев - 15 лет. Также запланирован поэтапный капитальный ремонт трамвайных путей и переход на низкопольный транспорт. Кроме того, проект предусматривает модернизацию транспортной инфраструктуры, например, замену старых остановок на новые.