26 Марта 2019
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Траты россиян на газ из-за внедрения "умной" системы учёта предложили компенсировать из бюджета

Депутаты парламентов "тюменской матрёшки" выступили против 10-процентного роста тарифов на газ, который может увеличиться из-за того, что подорожала "умная" система учёта голубого топлива. Народные избранники предлагают компенсировать людям траты из бюджета, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, внедрение по всей стране "умной" системы учёта газа "подорожало" почти втрое, со 130 до 385 млрд руб. В сообщении Минэнерго говорится, что тариф для населения может увеличиться примерно на 5-10% из-за введения системы так называемых "умных" счетчиков. "Создание в России "умной" системы учета газа может обойтись в 385 млрд руб., а расходы на установку оборудования планируют включить в тариф для населения", - отметили в министерстве.

"Я против роста тарифов. У нас постоянно реформы проходят, тарифы увеличивают. Отопление в частном секторе газовое, плиты газовые. Люди опять окажутся в ситуации поиска денег. И так уже добавленную пенсионерам 1 тыс. руб. забрали обратно. Пусть из бюджета тогда компенсируют рост тарифа", - заявила в разговоре с Накануне.RU депутат тюменской облдумы от КПРФ Тамара Казанцева.

Её коллега из парламента Ямала, либерал-демократ Иван Вершинин уверен, что доходы россиян не настолько высоки, чтобы ещё и повышать тарифы на газ.

"Все эти повышения тарифов, последние реформы бьют по простым людям. При внедрении всех подобных систем надо минимизировать любое увеличение платежа. Их надо сдерживать, искать иные источники средств, чтобы новшества не били по простому населению" , - сказал Накануне.RU Вершинин.

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Траты россиян на газ из-за внедрения "умной" системы учёта предложили компенсировать из бюджета

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Теги: тариф, газ, Минэнерго, счетчики, Тамара Казанцева, Иван Вершинин



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