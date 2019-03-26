Суд по делу Мамаева и Кокорина начнется 3 апреля

На 3 апреля назначено рассмотрение уголовного дела в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Предварительное слушание в Пресненском суде Москвы запланировано на 14:00. Оно пройдет в закрытом режиме, сообщает "Интерфакс".

Кокорина, Мамаева и еще нескольких человек обвиняют в избиении водителя ведущей "Первого канала" Виталия Соловчука и главы департамента Минпромторга Дениса Пака.

Футболисты и другие фигуранты дела находятся под стражей с 11 октября прошлого года. Недавно суд продлил арест до 8 апреля.

Дело возбуждено по ст. 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), 116 ("Побои") и 213 ("Хулиганство") УК РФ.