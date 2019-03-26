Политолог: Чемезов не будет "теснить" других вице-губернаторов Свердловской области

Назначение депутата Тюменской областной думы от "Единой России" Олега Чемезова на должность заместителя губернатора Свердловской области не отразится на функционале других вице-губернаторов. Такое мнение выразил советник главы Среднего Урала, политолог Анатолий Гайда.

Напомним, о назначении Чемезова стало известно в понедельник. Губернатор Евгений Куйвашев уже представил своего нового заместителя членам правительства. На этом посту Чемезов будет курировать вопросы территориального развития и цифровизации.

Анатолий Гайда считает, что назначение могло состояться уже давно, так как должность заместителя губернатора, которую занимал Александр Высокинский, освободилась в сентябре прошлого года, когда Высокинский стал мэром Екатеринбурга.

"Думаю, затяжка произошла потому, что губернатор искал наиболее подходящую кандидатуру на эту непростую должность. Не считаю, что по функционалу Чемезов может "потеснить" других вице-губернаторов. Была проблема, что все полномочия Высокинского "подвисли" после его ухода, и их частично замещали и Орлов, и Кулаченко, и Бидонько. Но не думаю, что с приходом Чемезова будут какие-то существенные изменения полномочий, потому что его приняли на вакантное место, которое занимал Высокинский. У того было множество полномочий, и все они теперь перейдут человеку, который занял должность Александра Высокинского. Была нагрузка на других замов, но сейчас появился новый зам, он будет "вкатываться" и работать", - заявил Гайда корреспонденту Накануне.RU.

Напомним, свердловских депутатов не стали знакомить с прибывшим из Тюмени замгубернатора, хотя при назначении в 2016 году на аналогичную должность Высокинского парламентарии заслушали его видение различных вопросов.