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Политика Свердловская область Тюменская область Уральский ФО

Политолог: Чемезов не будет "теснить" других вице-губернаторов Свердловской области

Назначение депутата Тюменской областной думы от "Единой России" Олега Чемезова на должность заместителя губернатора Свердловской области не отразится на функционале других вице-губернаторов. Такое мнение выразил советник главы Среднего Урала, политолог Анатолий Гайда.

Напомним, о назначении Чемезова стало известно в понедельник. Губернатор Евгений Куйвашев уже представил своего нового заместителя членам правительства. На этом посту Чемезов будет курировать вопросы территориального развития и цифровизации.

Анатолий Гайда считает, что назначение могло состояться уже давно, так как должность заместителя губернатора, которую занимал Александр Высокинский, освободилась в сентябре прошлого года, когда Высокинский стал мэром Екатеринбурга.

Евгений Куйвашев, Александр Высокинский, Аркадий Чернецкий(2019)|Фото: Накануне.RU

"Думаю, затяжка произошла потому, что губернатор искал наиболее подходящую кандидатуру на эту непростую должность. Не считаю, что по функционалу Чемезов может "потеснить" других вице-губернаторов. Была проблема, что все полномочия Высокинского "подвисли" после его ухода, и их частично замещали и Орлов, и Кулаченко, и Бидонько. Но не думаю, что с приходом Чемезова будут какие-то существенные изменения полномочий, потому что его приняли на вакантное место, которое занимал Высокинский. У того было множество полномочий, и все они теперь перейдут человеку, который занял должность Александра Высокинского. Была нагрузка на других замов, но сейчас появился новый зам, он будет "вкатываться" и работать", - заявил Гайда корреспонденту Накануне.RU.

Напомним, свердловских депутатов не стали знакомить с прибывшим из Тюмени замгубернатора, хотя при назначении в 2016 году на аналогичную должность Высокинского парламентарии заслушали его видение различных вопросов.

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Политолог: Чемезов не будет "теснить" других вице-губернаторов Свердловской области

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Теги: Чемезов, назначение, вице-губернатор



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