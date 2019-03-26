26 Марта 2019
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Экономика Свердловская область

С 2021 года свердловчане будут платить налог на имущество, исходя из коммерческой цены недвижимости

Депутаты свердловского парламента на своём заседании утвердили 1 января 2020 года датой начала применения на территории региона кадастровой стоимости объектов при расчёте налога на имущество физических лиц.

Как пояснил Накануне.RU председатель комитета заксобрания по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, федеральный законодатель установил для регионов "крайней" датой перехода на кадастровую оценку имущества физических лиц 1 января 2020 года.

"Мы не стали спешить, хотя во многих субъектах РФ перешли на кадастровую оценку уже с 1 января 2019 года, - сказал депутат. - Установили для Свердловской области начало следующего года, чтобы максимально точно всё просчитать в разрезе имущественного комплекса. 2019 год станет переходным, а в следующем начнётся оценка имущества физлиц, исходя из кадастровой, а по сути - из коммерческой оценки, чем уже занимается министерство по управлению госимуществом Свердловской области".

По словам Терешкова, первые платежи граждане начнут делать в 2021 году. Оценка будет производиться по муниципальным образованиям, потому что на каждой территории - свой коэффициент платежа, например, 0,1 или 0,2. То есть при определении величины налога для физлица, рыночная стоимость умножается на этот коэффициент (минус 20 кв. метров на квартиру или 10 кв.м. на комнату, которые не облагаются налогом согласно федеральному законодательству).

При этом в крупных городах, таких, как Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск практически все владельцы квартир, построенных после 2013 года, не платили налог, потому что до 2013 года действовала инвентаризационная стоимость, а с 2014 года её стоимость исключили. Например, в Екатеринбурге не начислялся налог на квартиры в большинстве домов таких огромных микрорайонов, как Академический, Мичуринский, Солнечный и пр.

"По самым скромным подсчётам, в Свердловской области с более 12 млн кв. м. жилья вообще не уплачивалось налога на имущество, при этом налог полностью зачисляется в муниципальные бюджеты", - отметил председатель бюджетного комитета.

Терешков также подчеркнул, что от уплаты этого вида налога освобождаются все пенсионеры, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, инвалиды, военнослужащие и ряд других категорий, имеющих льготы согласно федеральному перечню.

Вопрос о возможных размерах налога на имущество физлиц депутаты намерены задать сегодня же представителям регионального правительства после рассмотрения основных пунктов повестки заседания.

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С 2021 года свердловчане будут платить налог на имущество, исходя из коммерческой цены недвижимости

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Теги: екатеринбург, заксо, недвижимость, налог



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