Порошенко призвал украинцев не "вставать на колени" перед Путиным

Украинский президент Петр Порошенко призвал жителей страны не вставать на колени перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал на канале "Прямой".

Заявление, вероятно, было вызвано тем, что лидер президентской гонки шоумен Владимир Зеленский, которому припомнили его слова 2014 года о готовности встать на колени перед Путиным, пояснил их так:

"Это было перед началом войны. Я сказал: я готов стать даже на колени, только не ставьте на колени Украину".

Он добавил, что и сейчас "готов на все ради этого".

Порошенко же сказал, что "украинцам предлагают встать на колени, ползти, плакать и вымаливать прощения у Путина".

"Запомните: Москва слезам не верит!" – призвал олигарх.

Напомним, одним из приемом предвыборной кампании Порошенко является то, что он навязывает жителям страны выбор в духе "или я, или Путин".

"Выбирая лозунг "или Порошенко, или Путин", наш уважаемый Петр Алексеевич случайно не перепутал страну, в которой он собирается подавать документы в ЦИК?" – написал по этому поводу в конце января депутат Рады Андрей Садовый.