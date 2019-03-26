В Тюмени водитель умер во время поездки по городу

В Тюмени водитель иномарки умер во время поездки, сообщила Накануне.RU начальник отдела пропаганды областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

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Авария произошла вечером 25 марта. 65-летний водитель иномарки ехал по городу, когда ему стало плохо. Он остановился на одном из перекрёстков, открыл окно.

После того, как машина пересекла перекрёсток, водитель потерял сознание, автомобиль врезался в столб возле дома №8 по Полевой. Вскоре мужчина умер. Причины смерти выясняют медики.