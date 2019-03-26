В нескольких южноуральских городах прокуратура нашла нарушения в организации питания детей

В Челябинской области прокуроры подвели итоги надзорной деятельности в образовательных, социальных и медицинских учреждениях.

Установлено, что организация питания детей находится на низком уровне.

Вскрывались факты хранения продуктов питания с истекшими сроками годности, отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность пищи, а также маркировки кухонного инвентаря и оборудования, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Например, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Магнитогорске детей кормили просрочкой. В одном из колледжей Челябинска продукты хранились без маркировочных ярлыков. В Озерске не было документов, подтверждающих качество продукции.