26 Марта 2019
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Общество Челябинская область

В нескольких южноуральских городах прокуратура нашла нарушения в организации питания детей

В Челябинской области прокуроры подвели итоги надзорной деятельности в образовательных, социальных и медицинских учреждениях.

Установлено, что организация питания детей находится на низком уровне.

Вскрывались факты хранения продуктов питания с истекшими сроками годности, отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность пищи, а также маркировки кухонного инвентаря и оборудования, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Например, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Магнитогорске детей кормили просрочкой. В одном из колледжей Челябинска продукты хранились без маркировочных ярлыков. В Озерске не было документов, подтверждающих качество продукции.

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В нескольких южноуральских городах прокуратура нашла нарушения в организации питания детей

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Теги: Челябинск, Магнитогорск, Озерск, питание, дети, нарушения, прокуратура, продукты



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