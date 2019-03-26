26 Марта 2019
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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге отремонтируют дороги и заменят светофоры за 95 миллионов рублей

В Екатеринбурге отремонтируют новые дороги и установят новые светофоры за 95,5 млн руб. Как сообщается на едином портале госзакупок, все работы необходимо завершить до 20 сентября 2019 года, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Екатеринбурге с заменой светофорных объектов и систем автоматизированного управления дорожным движением, установкой дорожных знаков", - следует из документации.

Ремонт проведут на 40 участках дорог, в том числе на улице Декабристов от Восточной до Белинского, на Восточной от Челюскинцев до Первомайской и на Шефской от Блюхера до Фронтовых бригад. Также отремонтируют улицы Мира, Щербакова, Амундсена, Куйбышева и другие.

Аукцион состоится 15 апреля. Заказчик - МБУ "Центр организации движения".

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В Екатеринбурге отремонтируют дороги и заменят светофоры за 95 миллионов рублей

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Теги: светофор, ремонт дорог, екатеринбург



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