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Политика За рубежом

Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена в Гонконге

Власти Канады предоставили статус беженцев семье, которая помогла укрыться в своем жилище Эдварду Сноудену в 2013 году.

Напомним, гражданка Филиппин Ванесса Родел, проживавшая с семилетней дочерью, помогла бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США скрываться в Гонконге.

Как сообщает Regnum, Родел оказалась Гонконге без права статуса беженца в 2002 году. Власти Гонконга так и не согласились предоставить ей этот статус.

Напомним, в июне 2013 года Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву.

Позже Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. Первого августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, в 2017 году он был продлен еще на три года.

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Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена в Гонконге

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Теги: канада, эдвард сноуден, ванесса родел



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