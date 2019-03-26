70 гектаров за 3 года: Ямальцы очистят территорию заброшенного вахтового поселка

70 гектаров, три года и 25 тыс. тонн мусора: на Ямале стартует генеральная уборка на побережье Карского моря, в районе Харасавэйского месторождения. Бригада рабочих Российского Центра освоения Арктики приступит к очистке заброшенного вахтового поселка уже в этом месяце. Работы будут вестись круглогодично, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

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В планах на текущий год: ликвидация брошенного вахтового поселка Харасавэй с 33 разрушенными производственными и жилыми зданиями, бесхозными свалками отходов. Накопленный ущерб специалисты оценивают в 25 тыс. тонн загрязняющих веществ – стройматериалов и металлолома.

На захламленную территорию перебросят бульдозер, экскаватор и автокран, установят временные модули для проживания рабочих, организуют места сбора и утилизации отходов. Как рассказал директор Российского Центра освоения Арктики Андрей Умников, в процессе ликвидации вахтового поселка постоянно будут задействованы 25 человек.

Напомним, что у Ямала богатый опыт по ликвидации накопленного экологического ущерба в Арктике. На днях активисты общественной организации "Зеленая Арктика" рассказали о своих успехах в Совете Федерации: за пять лет добровольцы очистили более 70 гектаров земли, собрали около 1 тыс. 200 тонн металлолома и другого мусора на острове Белый.

Сейчас продолжается уборка на острове Вилькицкого, где в прошлом году волонтеры собрали 2 тыс. 600 металлических бочек, из них 800 с ГСМ, и очистили все постройки на территории полярной станции от металла.

В этом году очистка территорий начнется на материке, в местах проживания коренных малочисленных народов Севера.

Очистка захламленных территорий в районе поселка Харасавэй Ямальского района внесена в комплексный план мероприятий правительства округа на 2019 г.

Значимость работ по сохранению и восстановлению арктических территорий в первозданном виде подчеркивал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

"Нельзя забывать, что Крайний Север – это очень чувствительная экосистема. Мы должны сохранить ее уникальное биологическое разнообразие. В этой работе важны не громкие слова, а реальные дела. Они в нашем регионе уже есть", - отмечал в ежегодном послании глава региона.

Напомним, обеспечение экологической безопасности - одно из приоритетных направлений развития Арктики, обозначенных в стратегии развития Арктической зоны. Стратегический документ был утвержден президентом до 2020 г.