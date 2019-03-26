26 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко решил подать в суд на телеканал Коломойского из-за разоблачений о преступлениях

Украинский президент Петр Порошенко решил подать в суд на телеканал "1+1", принадлежащий другому олигарху Игорю Коломойскому. Об этом сообщает предвыборный штаб Порошенко. В качестве причины указана "систематическую ложь в особо крупных размерах, распространение гигантских масштабов дезинформации".
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В штабе призвали всех граждан страны относиться к данным канала "1+1" с опаской, потому что "с каждым днем в них становится все меньше журналистики и все больше политических заказов от собственника", намекая на противостояние Коломойского и Порошенко.

Как сообщало Накануне.RU, 23 марта на канале "1+1" вышла передача "Украинские сенсации-2019", в которой рассказывалось о том, что Порошенко может быть причастен к ряду убийств, в том числе своего родного брата Михаила, чтобы завладеть бизнес-империей, которую тот создал вместе с отцом. В штабе Порошенко это назвали "российским пропагандистским ядом".

Телеканал заявил, что намерение Порошенко "похоже на элемент предвыборной промокампании, а не на реальное опровержение в суде информации, озвученной в эфире". Также подчеркивается, что в эфире были приведены факты и свидетели.

"Распространение такого рода заявлений, которые не имеют конкретики и фактажа, с безосновательными обвинениями в адрес "1+1", свидетельствует о давлении на независимые средства массовой информации", - считают на телеканале.

Напомним, год назад Коломойский заявил, что Порошенко больше не будет президентом. Также сообщается, что против Порошенко объединились три олигарха.

Игорь Коломойский, Петр Порошенко, Киев, отставка(2015)|Фото: lenta.ru

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Порошенко решил подать в суд на телеканал Коломойского из-за разоблачений о преступлениях

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Теги: Украина, Петр Порошенко, телеканал



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