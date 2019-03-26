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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге задержали лжеминера, обещавшего устроить "супер-фейерверк" в торговом центре

В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали очередного лжетеррориста. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его сведениям, на этот раз задержанным оказался официально нигде не работающий 27-летний и ранее судимый за кражу и разбой житель Химмаша по имени Андрей, более известный в определенных кругах как "Лысый". По данным Горелых, исправительную колонию уралец покинул в 2010 году, а срок отбывал на нарах ИК-53 в Верхотурье, и, судя по письменным признательным показаниям, переполох в екатеринбургском ТРЦ "Мегаполис" 13 марта нынешнего года устроил именно он.

задержанный, "Лысый", лжеминер(2019)|Фото: В.Н. Горелых

"Все началось, как чаще всего и бывает в подобных ситуациях, с сообщения криминального характера на телефон 112. Звонивший пригрозил устроить в торговом центре такой "супер-фейерверк", с каким еще на Среднем Урале до этого не сталкивались. Словом, или гроши, или жди апокалипсис. По голосу абонент был явно в неадекватном состоянии, так как в ярости даже не назвал сумму, необходимую ему для полного счастья. Рисковать жизнями работников и посетителей магазина нельзя, даже когда очевидно, что с тобой общается откровенный "ку-ку". Безопасность граждан в системе МВД всегда была и остается превыше всего. Здание экстренно покинули тогда порядка 600 человек. К счастью, опасных предметов в ходе обследования служебных помещений сыщики и саперы не обнаружили. Нового тюремного срока шутнику не избежать, "Мегаполис" ему, как говорится, аукнется. Пусть не сомневается", - пообещал полковник Горелых.

задержанный, "Лысый", лжеминер(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Подозреваемого полицейские "взяли" прямо по месту жительства, на момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. При допросе "Лысый" назвал свой поступок неудачной шуткой, полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Уральцу грозит до пяти лет лишения свободы. До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

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В Екатеринбурге задержали лжеминера, обещавшего устроить "супер-фейерверк" в торговом центре

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Теги: лжеминер, полиция, Екатеринбург



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