26 Марта 2019
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Политика Приволжский ФО Пермский край

КСП Перми выявила в действиях мэрии финансовых нарушений на 1,8 млрд

Контрольно-счетная палата Перми выявила в действиях городской администрации финансовых нарушений на 1 млрд 870 млн руб. Об этом сообщила глава ведомства Мария Батуева на сегодняшнем заседании пермской гордумы, передает корреспондент Накануне.RU.

"В 2018 г. мы провели проверки в наиболее масштабных сферах по вопросам содержания улиц и дорог, распоряжение муниципальным имуществом, финансовой поддержки молодыми семьям при приобретении жилья, реализация национального проекта - формирование городской среды. Контроль также был проведен в сферах образования, физической культуры и спорта", - заявила она.

При этом, по словам Марии Батуевой, в сравнении с 2017 г. сумма выявленных недостатков снизилась в три раза. Это связано с повышением качества планирования бюджетных ассигнований при формировании проекта бюджета.

Всего по итогам проверки сотрудники КСП возбудили 17 административных дел, по которым было взыскано 121 тыс. руб. штрафов.

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КСП Перми выявила в действиях мэрии финансовых нарушений на 1,8 млрд

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Теги: КСП, Мария Батуева, администрация Перми, нарушение



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