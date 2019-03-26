В одной из московских квартир обнаружен мертвым генерал-майор ФСБ

В одной из московских квартир на севере города обнаружен мертвым генерал-майор ФСБ, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что следов насильственной смерти не обнаружено.

По информации агентства, недалеко от него было найдено пенсионное удостоверение ФСБ. "Мужчина скончался сам, криминальной составляющей нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства смерти.

По данным телеграм-канала Mash, речь идет о сотруднике Десятого отдела КГБ России Сергее С., который позднее стал руководителем одного из управлений ФСБ. Ресурс сообщает, что последний раз он выходил на связь с родными в начале месяца.