В Сингапуре сообщили о бомбе, заложенной в самолёте

Самолёт компании Singapore Airlines совершил экстренную посадку после сообщения о бомбе, якобы заложенной на его борту. Как передаёт "Ляньхэ цзаобао", на борту Boeing 767-300 ER, следовавшего рейсом SQ423 из индийского Мумбаи, находилось 263 человека.

Борт вылетел из Индии вчера в 11.36 вечера и прибыл в Сингапур около 8 утра, отстав от расписания на 31 минуту. При посадке лайнер сопровождали самолёты сингапурских ВВС. Сообщается, что были задержаны женщина и ребёнок, остальные пассажиры покинули Boeing и сейчас находятся в безопасности.

Singapore Airlines участвует в расследовании произошедшего, но пока не сообщает никаких подробностей.