26 Марта 2019
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Политика Свердловская область Уральский ФО

Его никто не знают, но в нём уверены: депутатов не стали знакомить с прибывшим из Тюмени замгубернатора

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области не стали очно знакомиться на сегодняшнем заседании с новым заместителем губернатора Олегом Чемезовым, хотя при назначении в 2016 году на аналогичную должность Александра Высокинского парламентарии заслушали его видение вопросов территориального развития и цифровизации региона, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В аппарате областного парламента пояснили, что такая процедура не предусмотрена, поскольку кандидатуру замгубернатора на должность законодатели не согласуют.

Председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина, отвечая в перерыве заседания на вопросы журналистов, пояснила, что лично не знакома с Олегом Чемезовым, но уверена, что его назначение - верное решение губернатора Евгения Куйвашева.

"Губернатор принял это решение, а мы всегда поддерживаем губернатора, - сказала Бабушкина. - Я уверена, что тот человек, который принят сейчас, будет работать на благо Свердловской области".

Напомним, Олег Чемезов прибыл из Тюмени, он известен как давний соратник Сергея Собянина, в последние годы работал депутатом Тюменской областной думы.

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Его никто не знают, но в нём уверены: депутатов не стали знакомить с прибывшим из Тюмени замгубернатора

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Теги: Олег Чемезов, Людмила Бабушкина



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