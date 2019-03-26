26 Марта 2019
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Наука и техника В России

Мантуров сообщил о результатах создания крыла для МС-21 без поставок из США

Россия завершает испытания нового композитного крыла для МС-21, созданного после прекращения поставок из США. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Напомним, в черный список попали АО "Аэрокомпозит" (структура ОАК) и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (структура "Ростеха"). После этого США и Япония прекратили поставлять в РФ компоненты, необходимые для создания удлиненного композитного крыла, которое позиционируется как конкурентное преимущество МС-21.

Материалы временно закупаются в Юго-Восточной Азии, в дальнейшем проблема импортозамещения будет полностью решена, заявил министр.

Получение российского и европейского сертификатов запланировано на 2020 год, напомнил Мантуров. В начале 2021 года начнется передача новых пассажирских самолетов заказчикам, сообщает Regnum.

Ранее сообщалось, что серийное производство российских авиалайнеров МС-21 сдвигается на годиз-за прекращения поставок композитных материалов из США.

Как заявлял глава "Ростеха" Сергей Чемезов, решено перейти на отечественные композитные материалы.

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Мантуров сообщил о результатах создания крыла для МС-21 без поставок из США

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Теги: мс-21, денис мантуров, крыло



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