МакГрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры в ММА
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах (ММА). Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом "Ноториус" написал в своем Твиттере.
"Привет, ребята, быстрое объявление: сегодня я решил уйти из спорта, официально известного как "смешанные боевые искусства". Желаю всем моим бывшим коллегам успехов. Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнерам, но уже на пенсии", - заявил МакГрегор.
Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 марта 2019 г.
I wish all my old colleagues well going forward in competition.
I now join my former partners on this venture, already in retirement.
Proper Pina Coladas on me fellas!
Стоит отметить, что несколько лет назад Конор также объявлял об уходе из спорта. Однако затем ирландец вернулся и провел еще несколько боев в UFC.
Напомним, недавно МакГрегор угодил в очередной скандал: боец разбил телефон фаната, который хотел его сфотографировать.