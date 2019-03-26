МакГрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры в ММА

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах (ММА). Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом "Ноториус" написал в своем Твиттере.

"Привет, ребята, быстрое объявление: сегодня я решил уйти из спорта, официально известного как "смешанные боевые искусства". Желаю всем моим бывшим коллегам успехов. Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнерам, но уже на пенсии", - заявил МакГрегор.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 марта 2019 г.

Стоит отметить, что несколько лет назад Конор также объявлял об уходе из спорта. Однако затем ирландец вернулся и провел еще несколько боев в UFC.

Напомним, недавно МакГрегор угодил в очередной скандал: боец разбил телефон фаната, который хотел его сфотографировать.