26 Марта 2019
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Спорт За рубежом

МакГрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры в ММА

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах (ММА). Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом "Ноториус" написал в своем Твиттере.

"Привет, ребята, быстрое объявление: сегодня я решил уйти из спорта, официально известного как "смешанные боевые искусства". Желаю всем моим бывшим коллегам успехов. Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнерам, но уже на пенсии", - заявил МакГрегор.

Стоит отметить, что несколько лет назад Конор также объявлял об уходе из спорта. Однако затем ирландец вернулся и провел еще несколько боев в UFC.

Напомним, недавно МакГрегор угодил в очередной скандал: боец разбил телефон фаната, который хотел его сфотографировать.

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МакГрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры в ММА

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Теги: МакГрегор, карьера, ММА



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