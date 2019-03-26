Губернатор Воронежской области распорядился передать открывшейся детской хоккейной школе сертификат на 5 миллионов рублей

Накануне в Воронеже состоялось радостное для все спортивной общественности событие - открытие новой хоккейной спортшколы, передает корреспондент Накануне.RU. По поручению губернатора Александра Гусева его заместитель - руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачёв принял участие в церемонии открытия хоккейной спортшколы МБУ «Спортивная школа №7».

Церемония прошла в здании ледового дворца «Арена Север». Вместе с воспитанниками школы и их родителями участвовали также депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Евгений Ревенко, глава городского округа город Воронеж Вадим Кстенин и первый заместитель руководителя регионального департамента физкультуры и спорта Олег Горобий. Также на площадке присутствовали приехавшие специально на мероприятие ветераны хоккея: Борис Майоров, Александр Голиков, Василий Первухин, Сергей Шепелев, Александр Волчков и Александр Старостин.

На сегодняшний день, как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, в МБУ СШ № 7 тренируются хоккеисты 5 возрастных групп (2006 – 2010 годов рождения). К сентябрю 2019 года, за счет нового набора детей, контингент занимающихся спортсменов по программам спортивной подготовки планируется увеличить до 180 человек.

Выступая на церемонии открытия, Сергей Трухачёв поздравил ее воспитанников с этим знаковым событием. "Сегодня радостное событие – мы делаем очередной шаг в развитии воронежского хоккея, открывая новую спортивную школу. Хоккей – школа настоящих мужчин, которая закаляет характер, укрепляет волю, развивает силу, выносливость и стойкость. Это все то, что необходимо и пригодится в жизни нашему юному поколению. Хочу сказать, что власти области и города сделали все, чтобы создать максимально удобные и комфортные условия. Во-первых, занятия в новой спортшколе бесплатные. Это позволит привлекать ребят из семей с различным достатком. Во-вторых, «Арена Север» – современный спортивный комплекс, который обладает всем необходимым для качественных тренировок. В-третьих, к работе приступили опытные наставники. Ну а главным примером для наших будущих «звёзд» должны послужить легенды русского хоккея, которые оказали честь и сегодня прибыли в Воронеж", - сказал Сергей Трухачев.

По поручению губернатора Сергей Трухачёв вручил директору спортивной школы Виктору Дронову сертификат на приобретение спортивного оборудования на сумму 5 млн рублей.

Глава Воронежа Вадим Кстенин, в свою очередь, подчеркнул, что перед властями всех уровней стоит сложная задача – к 2024 году сделать так, чтобы 55 процентов населения занимались массовым спортом."Задача очень амбициозная, но при поддержке правительства и лично губернатора Воронежской области мы сегодня имеем четкий план, как этого показателя достичь", - сказал Вадим Кстенин.

В завершение церемонии на ледовой арене состоялся хоккейный матч между прославленными спортсменами - ветеранами отечественного хоккея и юными воспитанниками спортивной школы № 7