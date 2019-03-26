Дебют уральского бойца Ивана Штыркова в UFC состоится на турнире в Петербурге

Дебютный поединок бойца из Екатеринбурга Ивана Штыркова в UFC состоится в Санкт-Петербурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе клуба "Архангел Михаил", который представляет спортсмен.

Изначально бой Ивана в американской организации планировался на июнь этого года, но он согласился выйти на коротком уведомлении и 20 апреля подерется в октагоне с американцем Дэвином Кларком. Последний выступает в UFC с 2016 года, в его активе девять побед и три поражения.

Стоит отметить, что в этом поединке Иван Штырков заменит травмированного Абдул-Керима Эдилова, который должен был изначально встретиться с Кларком.

Как рассказал менеджер клуба "Архангел Михаил" Антон Глазырин, переговоры о бое шли с субботы, а сегодня контракт был подписан. По его словам, Штырков уже два месяца находится в тренировочном процессе.

"Сейчас он на сборах в Таиланде вместе с Алексеем Кунченко. Есть еще месяц на подготовку. Поэтому к бою он будет полностью готов", - пообещал Глазырин.

Напомним, Иван Штырков подписал контракт с промоушеном UFC на четыре боя. Выступать уралец собирается в дивизионе до 93 кг (полутяжелый вес), чемпионом в котором является американец Джон Джонс.