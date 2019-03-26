В Перми общественники поинтересовались у губернатора и полиции, можно ли пронести в "Бессмертном полку" Знамя Победы

Прикамское отделение "Сути времени" решило выяснить, будет ли в нынешнем году запрещено Знамя Победы в "Бессмертном полку", как это было 9 мая 2018 г. Обращения направлены в краевое управление МВД, главам Перми Дмитрию Самойлову и городского департамента по культуре Елене Негановой, а также губернатору Максиму Решетникову, сообщил Накануне.RU глава краевого отделения организации Павел Гурьянов.

"Мы спрашиваем, кто будет организатором "Бессмертного полка" в этом году, будет ли запрет на использование Знамени Победы, какова позиции губернатора о запрете, как органы власти относятся к проблеме, готовы они препятствовать нарушению закона или тому, чтобы граждане могли нести и портрет родственника-ветерана, и то Знамя, под которым он вместе с советским народом победи в Великой Отечественной войне", - сказал Гурьянов.

Первым ответило краевое управление МВД.

"Ответ нас удивил: из него следует, что запрет всё-таки может быть введён, несмотря на решение прокуратуры о том, что он незаконен. В письме говорится, что всё зависит от координатора акции, Анны Отмаховой. Как она скажет, так и будет. Ждём другие ответы и призываем людей приходить на шествие "Бессмертного полка" и с портретами ветеранов, и со Знаменем Победы – прокуратура однозначно заявила, что запрещать Знамя незаконно", - сказал Гурьянов.

Напомним, тех, кто пытался пронести 9 мая 2018 г. во время шествия "Бессмертного полка" Знамя Победы перед началом движения колонны, не пускали. Тех же, кто доставал стяг позже, уводили полицейские. В соседнем Екатеринбурге во время шествия "Бессмертного полка" его участники пронесли огромную копию Знамени Победы перед колонной, также флаги были у участников движения. Ранее координатор "Бессмертного полка" в Прикамье Анна Отмахова заявила, что "любые полотнища запрещает устав мероприятия". Впоследствии суды отказались признать запрет экстремизмом.