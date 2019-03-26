26 Марта 2019
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Политика Свердловская область

Свердловские депутаты отчитали уполномоченного по правам ребенка за его отчёт

Сегодня уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, отчитываясь перед депутатами регионального парламента о своей работе за 2018 год, заявил, что на этот раз качество его доклада, в отличие от прошлых, стало гораздо лучше благодаря критике депутатов. Но парламентарии опять нашли в тексте документа орфографические и стилистические ошибки, а председатель заксобрания Людмила Бабушкина даже указала детскому омбудсмену на то, что он просто не знает, как называются некоторые муниципалитеты Среднего Урала, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Но были к Морокову и гораздо более существенные претензии, касавшиеся в первую очередь простой констатации различных фактов, например, роста подростковой преступности. Осталось непонятным, как на отрицательные показатели реагирует сам защитник прав детей и какие выводы сделаны по результатам описанной ситуации, кроме, как сказал депутат Вячеслав Вегнер, "создать очередные подразделения, "заговорить" вопрос, провести совещания, всё "расширить и углубить".

Случаи нарушения прав детей, в том числе покушения на их жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, по его словам, в последнее время участились и становятся вопиющими.

Кроме того, Вегнер предупредил, что если не заниматься серьёзно профилактикой подростковой преступности, "мы через пару лет пожнём дворовые национальные банды".

Отчет Морокова действительно во многом был похож на опись напастей на общем фоне радужных настроений. Типичная цитата, характеризующая документ: "Снижается общее количество случаев заболеваемости детей, хотя по некоторым болезням ситуация продолжает оставаться серьёзной, а именно по психическим заболеваниям, туберкулёзу, пневмонии". Тем не менее, ЗакСО согласилось с мнением профильного комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности принять доклад к сведению.

"Много вопросов было к вам и вашему аппарату, но у вас есть возможность осмыслить услышанное", - предупредила Морокова спикер парламента Людмила Бабушкина.

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Свердловские депутаты отчитали уполномоченного по правам ребенка за его отчёт

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Теги: людмила бабушкина, заксо, свердловская область, отчет,



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