Митинг "За чистое небо" в Красноярске пройдет в центре города

Митинг "За чистое небо" в Красноярске пройдет в центре города, на Красной площади, как этого и добивались организаторы. Об этом сообщается в группе активистов в "ВКонтакте".

Дату мероприятия пришлось перенести с 30 марта на 13 апреля.

Как сообщает Regnum, в мэрию было подано уведомление на 1500 участников, местом проведения указывалась Красная площадь. Однако власти заявили, что центр города уже занят другим мероприятием. В мэрии предложили другие места для проведения митинга.

Отметим, с 28 по 30 марта в столице края пройдет Красноярский экономический форум (КЭФ), который, как ожидается, посетят порядка 5 тысяч человек.

В марте 2017 года Минприроды России рассмотрело обращение 1027 жителей Челябинской, Свердловской областей и Красноярского края под заголовком "Черное небо".

В начале года жители Урала обратились к Дмитрию Медведеву с петицией об экологической ситуации в регионе. Текст обращения подготовили активисты общественной организации защиты прав потребителей "Гражданский патруль", включив конкретные предложения, направленные на снижение нагрузки на экологию регионов и здоровье граждан.

В 2018 году во время послания к Федеральному Собранию Владимир Путин призвал улучшить экологическую ситуацию в стране. Он подчеркнул, что в этом вопросе никаких переносов быть не может.

Президент коснулся проблемы неблагоприятной экологической обстановки в некоторых городах Урала и Сибири. В инфографике, иллюстрирующей выступление Путина, в качестве примеров были отмечены Челябинск, Череповец, Красноярск и Нижний Тагил.