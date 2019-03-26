Китай заручился поддержкой первой страны G7 в проекте Шёлкового пути

Си Цзиньпин посетил Италию, визит продолжался с 21 по 24 марта. Столь долгие вояжи китайского лидера в западные страны – достаточно редкое событие. Пекин и Рим подписали меморандум о сотрудничестве по продвижению "Одного пояса – одного пути". Таким образом, Италия стала первой страной G7, поддержавшей китайскую внешнеполитическую инициативу.

Китайский эксперт и популярный блогер Чжань Хао отмечает, что присоединение Италии к ОПОП может вызвать "эффект домино" сродни вступлению нескольких западноевропейских стран в число учредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в 2015 г.

Главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Владимир Петровский считает, что в данном случае экономическая логика возобладала над политическими предубеждениями и давлением со стороны США. "Такая же история была с АБИИ - сначала боялись, потом все вступили", - рассказал он Накануне.RU.

Хотя Италия является развитой страной, её экономика испытывает ряд сложностей. На две трети итальянская экономика состоит из сферы услуг, 98% итальянских предприятий – малые и средние. 40% ВВП составляет внешняя торговля. Таким образом, Италия это страна с высокой зависимостью от экспорта и отечественной сферы услуг. Тем не менее, Евросоюз, в том числе и крупнейшие внешнеторговые партнёры Италии – Германия и Франция растут очень медленно. А Китай как крупнейший в мире потенциальный рынок становится главной надеждой итальянской экономики. В 2017 г. товарооборот между Италией и КНР вырос на 15,1%, а в 2018 г. ещё на 9,3%. Благодаря инициативе "Пояс и путь" рост может увеличиться и больше.

Из-за того, что Италия находится в центре Средиземного моря, она очень важна как звено, связующее средиземноморский регион с Европой. Однако передача Китаю греческого порта несколько ослабила роль Италии в этом отношении.

В своей статье, опубликованной в итальянской газете Corriere della Sera, Си Цзиньпин отметил, что Китай и Италия должны реализовать свой потенциал в таких областях как порты, логистика, судостроение и транспорт.

Неофициальное издание Компартии Китая Global Times напоминает, что оборудование итальянских портов устаревает, а правительство не финансирует их модернизацию. Противоречие между устаревающей инфраструктурой и ограниченным финансированием из правительственного бюджета стало одним из факторов, сдерживающих развитие Италии. Итальянским портам сложнее принимать крупные контейнеровозы, и развитие гавани в греческом Пирее благодаря китайским инвестициям стало образцом для них.

При этом через итальянский Триест для китайских грузов, проходящих через Суэцкий канал, может открыться более близкий путь в Центральную Европу.

Помимо Италии, Си Цзиньпин посетил также Монако и Францию. В Париж, кроме Эммануэля Макрона, на встречу с председателем КНР отправились канцлер Германии Ангела Меркель и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Это показывает и внимание Европы к визиту председателя КНР, и стремление ЕС координировать политику в отношении Китая.

Global Times отмечает, что ЕС по сей день подчас вынужден отступать перед интересами Вашингтона. Кроме того Европа слишком ограничена в плане безопасности и скована обязательствами в рамках НАТО. Однако ЕС может конкурировать с США в области экономики и технологий. Важным шагом в этом направлении стал договор о покупке Китаем 300 аэробусов A320 и A350 на общую сумму в 30 млрд евро.