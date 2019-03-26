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Дзержинский район Перми возглавил начальник городского управления гражданской защиты

Глава Перми Дмитрий Самойлов на сегодняшнем заседании пермской гордумы представил депутатам нового главу Дзержинского района, передает корреспондент Накануне.RU.

Им стал Александр Стяжкин, ранее занимавший пост начальника Пермского городского управления гражданской защиты.

"Родился в Пермской области, два образования. Первое инженерное командное получил в Пермском высшем командном училище, в 90-ом году, после этого 13 лет службы в вооруженных силах, в том числе преподавание в стенах родного училища, затем с 2003 г. служил в органах министерства по ЧС. Последняя должность, которую он занимал в ГУ МЧС - заместитель начальника главного управления по Пермскому краю. Во время службы получил второе образование - менеджмент организаций Уральской академии Госслужбы. Воинское звание полковник. В 2017 г. завершил свою службу в ГУ МЧС, перешел на работу в городскую команду и до вчерашнего дня возглавлял наше учреждение Гражданской защиты. Показал себя системным организатором, умеющим спланировать выполнение различных задач, в том числе во внештатных и аварийных ситуациях", - сообщил парламентариям Дмитрий Самойлов.

Также он подчеркнул, что Александр Стяжкин является жителем Дзержинского района. К своим обязанностям он приступает с завтрашнего дня.

Напомним, должность главы Дзержинского района стала вакантной после ухода Игоря Субботина в администрацию Перми. С 18 декабря в качестве заместителя главы мэрии он курирует инфраструктурный блок.

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Дзержинский район Перми возглавил начальник городского управления гражданской защиты

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Теги: Александр Стяжкин, Дмитрий Самойлов, депутаты, назначение, глава Дзержинского района, Игорь Субботин



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