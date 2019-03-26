В США уверены, что "Посейдон" поступит на вооружение России только в 2027 году

Американская разведка представила доклад, где говорится о поступлении атомных подлодок-беспилотников "Посейдон" на вооружение России только в 2027 году.

Как сообщает телеканал CNBC, на сегодняшний день у американской армии нет аналогов этому российскому оружию, так как "Посейдон" крайне трудно засечь. По данным разведки, у подлодки в арсенале присутствует дрон с ядерной боеголовкой.

В США считают, что Россия готовит это оружие в качестве ответной меры на удар при условии невозможности запуска советского ядерного оружия. Однако, как пишет ПолитЭксперт, разведка Штатов ошиблась в расчетах: "Посейдон", по словам главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, будет спущен на воду в течение пары ближайших месяцев.

Напомним, ранее в американском Госдепе не поверили в опасность российского "Посейдона".