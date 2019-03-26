26 Марта 2019
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Строительство "собянинского" проекта - ЦКАД - потребует еще 45 миллиардов рублей

На строительство Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребуются дополнительные средства из федерального бюджета, пишут "Ведомости".

"Автодор" обнаружил 11 проблемных точек, способных помешать движению на "собянинском" проекте.

Ориентировочно речь идет о 44 - 45 млрд рублей. Окончательная сумма станет известна после того, как проект пройдет Главгосэкспертизу.

Устранить узкие места на ЦКАД придется, поскольку в противном случае четырехполосная кольцевая дорога не справится с планируемым грузопотоком.

Полностью ЦКАД должна быть открыта осенью 2021 года. В 2017 году стоимость ее строительства оценивалась в 313,2 млрд рублей. Но окончательная смета не известна, сроки работ срываются из-за низкого качества проекта и длительных процедур изъятия земельных участков.

инфографика ЦКАД, центральная кольцевая автомобильная дорога, Москва(2013)|Фото: Накануне.RU

В октябре президент Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ, СКР и Счетной палате проверить обоснованность увеличения стоимости реализации проекта ЦКАД в Подмосковье.

Правительство в свою очередь глава государства обязал сформировать оперативный штаб для завершения строительства объектов ЦКАД - обеспечить завершение подготовки территории строительства и "принять меры по недопущению увеличения стоимости реализации проекта ЦКАД".

В феврале премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности председателя "Автодора" Сергея Кельбаха. Официально сообщалось, что он ушел в отставку по собственному желанию.

По словам источника "Интерфакса", причинами увольнения стали срыв сроков строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), а также "достижение предельного возраста".

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Строительство "собянинского" проекта - ЦКАД - потребует еще 45 миллиардов рублей

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Теги: цкад, москва, центральная кольцевая автодорога



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