Путин возглавил "дорожный" департамент Перми

26 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Приволжский ФО Пермский край

Путин возглавил "дорожный" департамент Перми

Дмитрий Самойлов на сегодняшнем заседании Пермской городской думы представил депутатам Анатолия Путина как нового начальника департамента дорог и транспорта администрации Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

"Фактически наш воспитанник: Анатолий Алексеевич. Ранее он возглавлял муниципальное казенное учреждение "Городское управление транспорта", - сообщил глава города, отметив заслуги чиновника в разработке новой транспортной модели и маршрутной сети.

Председатель пермской гордумы Юрий Уткин заметил, что акцент надо было сделать не на имени и отчестве нового руководителя департамента, а на фамилии: "Путин будет руководить". Председатель думы также выразил надежду, что новый глава департамента проработает подольше, хотя бы "до конца нашего депутатского срока".

Напомним, на прошлой неделе начальник департамента дорог и транспорта Перми Роман Залесинский написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. На время отсутствия руководителя обязанности исполняла его заместитель Елена Мамонова.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин возглавил "дорожный" департамент Перми

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Анатолий Путин, департамент дорог и транспорта, назначение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.03.2019 15:40 Мск Путин может получить пост главы пермского департамента дорог и транспорта
Ранее 20.03.2019 10:56 Мск В Перми "обезглавлен" дорожный департамент
Ранее 23.04.2018 13:45 Мск В Перми дорожный департамент возглавил чиновник из Самары
Ранее 09.11.2017 14:30 Мск "Главным по дорогам" в Перми может стать бывший IT-специалист
Ранее 08.11.2017 12:20 Мск Илья Денисов покидает пост главы департамента дорог и транспорта Перми

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 2604

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети