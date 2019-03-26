Путин возглавил "дорожный" департамент Перми

Дмитрий Самойлов на сегодняшнем заседании Пермской городской думы представил депутатам Анатолия Путина как нового начальника департамента дорог и транспорта администрации Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

"Фактически наш воспитанник: Анатолий Алексеевич. Ранее он возглавлял муниципальное казенное учреждение "Городское управление транспорта", - сообщил глава города, отметив заслуги чиновника в разработке новой транспортной модели и маршрутной сети.

Председатель пермской гордумы Юрий Уткин заметил, что акцент надо было сделать не на имени и отчестве нового руководителя департамента, а на фамилии: "Путин будет руководить". Председатель думы также выразил надежду, что новый глава департамента проработает подольше, хотя бы "до конца нашего депутатского срока".

Напомним, на прошлой неделе начальник департамента дорог и транспорта Перми Роман Залесинский написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. На время отсутствия руководителя обязанности исполняла его заместитель Елена Мамонова.