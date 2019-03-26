Двоих студентов Тюменского индустриального университета судят за покупку госэкзамена и диплома

Вскоре в суде рассмотрят уголовное дело двоих заочников Тюменского индустриального университета. Им вменяют попытку заплатить за сдачу госэкзамена и диплом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Речь идёт о студентах, учившихся по специальности "Оборудование и технологии сварочного производства". Между 1 февраля и 1 ноября 2018 г. они, по версии следствия, через посредника передали преподавателю ТИУ по 90 тыс. руб. каждый. За это они должны были успешно "сдать" госэкзамен и "защитить" диплом. Уголовное дело ушло прокурору для утверждения обвинения. Ранее в суд уже ушло аналогичное дело четырёх других студентов той же специальности. Отметим, следователи обвиняют в подобной "покупке" ещё одного студента, его дело ещё расследуется.

Напомним, ранее экс-ректор вуза Олег Новоселов получил три "условки". "Отличились" и другие сотрудники вуза: профессор кафедры автотранспорта, строительных и дорожных машин строительного института, доктор наук Владимир Борзых, экс-глава коммерческого управления учебного заведения Егор Орлов, бывшие проректоры Елена Романюта и Александр Ошибков. В начале апреля прошлого года выяснилось, что у вуза украли 54 млн руб.